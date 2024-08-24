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Україна розробляє нові далекобійні ракети: що відомо про гібридну зброю "Паляницю"

Руслана Заклінська
24 серпня 2024, 21:50
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В України вже є вироби, які летять на півтори тисячі кілометрів, а тепер з'являться дрони-ракети та інші далекобіні ракети, заявив Володимир Зеленський.
Україна розробляє нові далекобійні ракети: що відомо про гібридну зброю 'Паляницю'
Україна розробляє нові далекобійні ракети та дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Максим Глушак

Нова українська ракета-дрон "Паляниця" є відповіддю на зволікання деяких партнерів у прийнятті важливих рішень. Україна працює над розробкою вітчизняних далекобійних ракет. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єркою Литви та президентом Польщі.

"Наші нові збройні рішення, зокрема й ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують з рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що Україна повністю використовує потенціал свого оборонно-промислового комплексу і готує нові потужні рішення. Він закликав союзників до більшої рішучості та зняття обмежень на застосування далекобійної зброї.

відео дня

"Сьогодні я говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Готуємо ще певні "потужні" рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів. Ті, хто з наших друзів, може спонукати союзників зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї, може наблизити нашу спільну перемогу", - сказав президент.

Україна розвиває свою ракетну програму

Також Зеленський розповів про розвиток ракетної програми. За його словами, Україна працює над розробкою нових вітчизняних далекобыйних ракет.

"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети... Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - розповів президент.

Глава держави також зазначив, що у кластер наразі входять три вироби. Випробування першого елемента, тобто ракети-дрона "Паляниця" пройшло успішно.

"Ця ракета-дрон - набагато швидша за наших далекобійних дронів і потужніша. Це все деталі, за якими я поки що готовий до відкритої розмови", - зауважив він.

Мінстратегпром про "Паляницю"

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що розробки українського оборонно-промислового комплексу, зокрема новітні ракети та дрони, вже успішно працюють на території ворога.

Він підтвердив успішне використання української ракети-дрона "Паляниця" та підкреслив, що ракетна програма перебуває під особливим контролем керівництва держави.

"Я радий, що у нас є перші наші українські розробки такого класу, які починають працювати в тилу ворога. А ворог вивчатиме їхні тактико-технічні характеристики по "прильотах", - сказав Камишін в ефірі телемарафону.

Міністр також додав, що вітчизняні виробники вже здатні забезпечувати армію достатньою кількістю високоякісного озброєння.

"Не можлива сильна країна без сильного війська і не можлива сильна країна без сильної оборонки. Ми бачимо, що наша оборонка починає працювати", - наголосив він.

Також волонтер та керівник БФ "Батальйон Волонтер" Максим Глушак у мережі опублікував кадри з дроном та повідомив, що успішно відбулося тестування "пташок" на реактивній тязі.

З фото можна зробити висновок, що конструкція безпілотника передбачає обтічний корпус, що нагадує ракету, а також загнуті крила і шасі для зльоту. Наявність повітрозабірників також наштовхує на думку, що дрон може бути оснащений реактивною тягою.

  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала
  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала
  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала
  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала
  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала
  • Випробування українського реактивного дрона
    Випробування українського реактивного дрона Фото: Максим Глушак, скріншот з відео Романа Бочкала

В Мережі з'явилося відео випробування українського реактивного дрона:

Українська ракетна програма - що відомо про "Паляницю"

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

За даними Defence Express, цю зброю могли використовувати і раніше під час ударів по ворожих об’єктах на окупованих територіях. Міністр Олександр Камишін підтвердив, що ракета-дрон вже застосовувалася проти окупантів.

Як раніше повідомляв Главред, через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати".

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війна в Україні ракета Володимир Зеленський
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