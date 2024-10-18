Мобілізація з 18 до 25 років: полковник ЗСУ зробив жорстку заяву - 'це не діти'

Зниження мобілізаційного віку з 25 років є цілком нормальним явищем в умовах війни, вважає полковник запасу ЗСУ Путро Черник.

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Полковник ЗСУ назвав "ідеальний вік" для зменшення мобілізації / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

В Офісі Президента України повідомили, що США тиснуть на Володимира Зеленського з метою зниження мобілізаційного віку до 18 років. Однак, мобілізація з 18 років вважається занадто ранньою. Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 Каналу висловив думку, що мобілізація може бути більш прийнятною з 23 років, коли чоловік уже здобув вищу освіту.

Полковник також звернув увагу на помилкове сприйняття в суспільстві ситуації, коли дорослі чоловіки у 23 роки сприймаються як діти, і толерантно ставляться до самовільного залишення військових частин або ухиляння від мобілізації.

"Це не діти. Це повноцінні громадяни. Тобто у 18 років пити горілку можуть усі, а виконувати свій конституційний обов'язок чомусь не можуть", – підкреслив Черник.

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Він навів приклад з історії, коли Джордж Буш старший у 17 років підробив свої документи, щоб стати пілотом бомбардувальника. Його літак був збитий, і він провів 10 днів в океані, а згодом став президентом США.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що війна є екзистенційною. Якщо Україна її програє або продовжить жити у викривленій ментальній реальності, де ТЦК вважаються винними у всіх проблемах, то ворог переможе, забере всіх до війська, а тих, хто чинитиме спротив, просто розстріляють.

Він зазначив, що Україна вже проходила подібний сценарій у 1944 році, коли всі були залучені до війни.

"Зниження мобілізаційного віку до 21 року є абсолютно адекватним явищем, 18 – 19 років – це трохи перебір. Однак я стою на тій позиції, що коли молодий чоловік здобув вищу освіту, умовно у 22 – 23 роки, це і має бути стартова вікова позиція у частині мобілізації. Це жорстока правда, ніхто крім нас воювати не буде", – зауважив Черник.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Мобілізація в Україні - що відомо про зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати чинять тиск на військово-політичне керівництво України з метою змінити правила мобілізації, зокрема, знизивши вік призовників з 25 до 18 років. Про це повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Міністр оборони України Рустем Умеров прокоментував можливі зміни, зазначивши, що Міністерство оборони не коментує чуток про мобілізацію, а призов здійснюється в межах чинного законодавства. За його словами, під час обговорень іноземні партнери іноді цікавляться, чому Україна не мобілізує осіб, молодших за 18 років.

Щодо обов'язкової служби жінок, народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що таке питання поки що не розглядається.

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