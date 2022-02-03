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"Історичний момент": Україна і Туреччина домовилися про вільну торгівлю

3 лютого 2022, 17:18

За прогнозами, угода щорічно даватиме + 2,2% до ВВП України.

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Україна і Туреччина / Офіс президента

3 лютого Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.

Документ був підписаний у Києві під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як заявила віце-прем'єр-міністр міністр економіки України Юлія Свириденко, товарообіг між країнами становить 7,3 млрд доларів, з яких український експорт 4,1 млрд доларів, імпорт - 3,2 млрд доларів. Левова частка українського експорту ( 70%) - метал і зернові.

За її словами, завдяки встановленню 0% мита на постачання Туреччиною зерових Україна отримає поліпшені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також Угодою передбачається повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Що передбачає договір

За прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Товарообіг зросте на 38%.

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Документ передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. У той же час, Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України.

По 510 з 840 металургійних товарів встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита, що дає переваги в порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти мінімум на 411 тисяч тонн.

Крім того, Україна зберігає дію мит на старі автомобілі та секонд-хенд і встановлює трьох і п'яти річні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби та продукцію легкої промисловості.

Також вироблений з турецької сировини товар після активування Угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки всіх європейських країн, відповідно до сертифіката EUR1.

Що заявив Зеленський

Зеленський назвав підписання Угоди про зону вільної торгівлі історичним моментом, зазначивши, що це нові можливості для бізнесу, прибутки, інвестиції та робочі місяці.

"Є речі більш важливі, це безпека і мир, тому стоять виклики і їх подолання були основною темою нашої зустрічі", - додав Зеленський, подякувавши Ердогану за активну участь Туреччини в Кримській платформі і підтримку кримських татар.

Візит президента Туреччини в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну.

Після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського почалася церемонія підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Зокрема, підписано угоду про ЗВТ.

Ердоган заявив, що Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн (України і Росії - ред.)

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів", - повідомив Ердоган.

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Туреччина Володимир Зеленський вільна торгівля Україна
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