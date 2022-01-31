Президент Туреччини Ердоган приїде в Україну на зустріч із Зеленським

Реджеп Тайїп Ердоган / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїде в Україну. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, візит президента Туреччини буде на цьому тижні.

"На цьому тижні ми будемо приймати президента Туреччини", - повідрмив Кулеба.

Раніше Ердоган підтвердив свій візит в Україну на початку лютого.

За словами турецького лідера, його засмучує, що між Україною і Росією панує Військова атмосфера. Він додав, що Туреччина має хороші відносини з обома країнами.

Що говорив Ердоган

Ердоган підкреслив, що Туреччина готова до посередницьких зусиль і посильного внеску в мир між Україною і РФ.

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Президент Туреччини не виключив візиту до Москви з метою обговорення напруженості навколо України.

"Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - пояснив президент.

Туреччина готова бути посередником між Україною та РФ

Ердоган також зробив заяву, згідно з якою Анкара готова надати допомогу у врегулюванні збройної конфронтації Москви і Києва. За його словами, турецькій державі вдалося встановити контакти і з Банковою, і з Кремлем. Причому Ердоган готовий особисто виступити посередником у переговорах Зеленського і Путіна.

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