Франція відправить військових в Україну: ЗМІ розкрили деталі і назвали терміни

За даними ЗМІ, французькі військові в Україні будуть займатись розмінуванням, техобслуговуванням обладнання та зброї і тренуванням українських військових.

https://glavred.net/world/franciya-otpravit-voennyh-v-ukrainu-smi-raskryli-detali-i-nazvali-sroki-10569182.html Посилання скопійоване

Стало відомо, які функції виконуватимуть французькі військові в Україні / Колаж Главред, фото: Колаж Главред, фото: Офіс президента, Armée française

Франція планує відправити до України військових інструкторів, незважаючи на негативну реакцію з боку Росії та занепокоєння деяких країн-союзників. Про відповідне рішення французьке керівництво може оголосити вже наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 3 дипломатичні джерела.

Дипломати повідомляють, що Париж прагне створити і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри побоювання деяких партнерів по Європейському Союзу, що це може збільшити ймовірність прямого конфлікту з Росією.

За словами двох дипломатів, Франція спочатку направить невелику групу персоналу для оцінки деталей місії, а згодом кілька сотень інструкторів.

відео дня

Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному обслуговуванні військових літаків, які надасть Захід. Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказало одне з джерел.

Зазначається, що Франція підготувала близько 10 000 українських військових з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але робила це в рамках ЄС. За словами дипломатів, нова місія не буде під егідою ЄС чи НАТО.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Введення західних військ на територію України - що відомо про ініціативу Франції

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україну прибудуть французькі інструктори для навчання українських військових. Інформацію про це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після обговорень про відправку французьких інструкторів виникли суперечливі заяви. Міністерство оборони України поставило крапку в цьому питанні, повідомивши у своєму Telegram-каналі, що разом з Генштабом почали працювати над документами, які дозволять уникнути бюрократичних затримок у разі ухвалення рішення про відправку інструкторів.

26 лютого на саміті на підтримку України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що можливість відправки західних військ в Україну не варто виключати. Наступного дня, 27 лютого, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн пояснив, що війська можуть бути відправлені для виконання певних потреб, проте їхня діяльність не стосуватиметься фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред