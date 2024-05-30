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Франція відправить військових в Україну: ЗМІ розкрили деталі і назвали терміни

Юрій Берендій
30 травня 2024, 15:07
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За даними ЗМІ, французькі військові в Україні будуть займатись розмінуванням, техобслуговуванням обладнання та зброї і тренуванням українських військових.
Франція відправить військових в Україну: ЗМІ розкрили деталі і назвали терміни
Стало відомо, які функції виконуватимуть французькі військові в Україні / Колаж Главред, фото: Колаж Главред, фото: Офіс президента, Armée française

Франція планує відправити до України військових інструкторів, незважаючи на негативну реакцію з боку Росії та занепокоєння деяких країн-союзників. Про відповідне рішення французьке керівництво може оголосити вже наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 3 дипломатичні джерела.

Дипломати повідомляють, що Париж прагне створити і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри побоювання деяких партнерів по Європейському Союзу, що це може збільшити ймовірність прямого конфлікту з Росією.

За словами двох дипломатів, Франція спочатку направить невелику групу персоналу для оцінки деталей місії, а згодом кілька сотень інструкторів.

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Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному обслуговуванні військових літаків, які надасть Захід. Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказало одне з джерел.

Зазначається, що Франція підготувала близько 10 000 українських військових з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але робила це в рамках ЄС. За словами дипломатів, нова місія не буде під егідою ЄС чи НАТО.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Введення західних військ на територію України - що відомо про ініціативу Франції

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україну прибудуть французькі інструктори для навчання українських військових. Інформацію про це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після обговорень про відправку французьких інструкторів виникли суперечливі заяви. Міністерство оборони України поставило крапку в цьому питанні, повідомивши у своєму Telegram-каналі, що разом з Генштабом почали працювати над документами, які дозволять уникнути бюрократичних затримок у разі ухвалення рішення про відправку інструкторів.

26 лютого на саміті на підтримку України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що можливість відправки західних військ в Україну не варто виключати. Наступного дня, 27 лютого, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн пояснив, що війська можуть бути відправлені для виконання певних потреб, проте їхня діяльність не стосуватиметься фронту.

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