Україна і ЄС 29 червня підпишуть "транспортний безвіз": Найєм розповів, яку вигоду отримають українці

Найєм розповів, яку вигоду отримають українці від "транспортного безвізу" / ua.depositphotos.com і УНІАН

Орієнтовно 29 червня в Брюсселі підпишуть спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзу в Україну - горезвісного "транспортного безвізу". Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Підписання призначено на 29 червня. Це може бути плюс-мінус кілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Воно (угода – Главред) набуде чинності відразу після підписання", — сказав він.

Як каже чиновник - після того, як угоду підпишуть, в українських перевізників ніхто не вимагатиме жодних дозволів на перетин кордону в бік країн ЄС або між ними

Найєм зазначив, що дозволи українцям знадобляться тільки в тих країнах, які не входять до Європейського союзу і продовжують дотримуватися режиму дозвільного характеру. Однак, каже він, Кабмін зараз домовляється про те, щоб дозвільну систему для українців скасували і в цих державах.

читайте також5 країн пропускатимуть український транспорт з гуманітарною та військовою допомогою без міжнародних дозволів

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою і Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Чи не прикордоння між орками і ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для мінімум 27 країн ЄС", - заявив трохи пізніше український лідер.

Інші новини: