Україна готується до часткового відкриття цивільних авіарейсів - французький міністр

Українські чиновники зараз готуються до відкриття авіапростору, каже міністр транспорту Франції Клеман Бон.

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Україна готується до часткового відкриття цивільних авіарейсів / УНІАН

Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків, заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

Українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю, розповів він в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якомога швидше. А в разі, якщо у авіаторів немає практики, то за правилами безпеки вони не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкрито, повністю або частково", – зазначив Клеман Бон.

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За його словами, українські чиновники зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

"Як я зрозумів, в Україні вже є певні міркування щодо цього відкриття, і в Києві наполегливо над цим працюють. Але, звичайно, головним питанням досі залишається безпека", - сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times з посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресор Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки і вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки пробуксовуючого наземного наступу. Як пише видання, про накопичення російських літаків і вертольотів стало відомо з розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію Української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

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