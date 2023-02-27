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Як проблеми ворогів з авіацією впливають на інтенсивність боїв: пояснення експерта

27 лютого 2023, 01:35
Країні-агресору, Росії, все важче і важче обслуговувати свою бойову авіацію в умовах війни, каже експерт Олег Катков.
Російські літаки, катків
Військовий експерт Олег Катков пояснив проблеми росіян з авіацією / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Проблеми російських агресорів з ремонтом своїх бойових літаків прямо впливають на інтенсивність боїв україно-російської війни. Про це в коментарі "24 каналу" заявив відомий військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Треба розуміти, що літак потребує обслуговування. Су-25 не надзвуковий літак і у нього немає великих перевантажень. І він не єдиний, який використовує Росія. Основний авіаційний парк - це Су-30. У нього ресурс 6 тисяч годин. У Росії є проблеми, не все ідеально", – розповів він.

За словами Каткова, країна-агресор набагато швидше втрачає ресурси під час бойового використання.

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"Так, в Росії ресурси зменшуються. Це, безумовно, буде впливати на інтенсивність використання російської авіації. Це негативна перспектива для будь-якої авіації, яка виконує бойові завдання. Це стосується і Повітряних сил України, які експлуатують літаки старше 30 років. Саме тому нам так потрібна Авіація, – сказав військовий експерт.

Катков зазначив, що використання авіації впирається у велику кількість авіаремонтних підприємств. За словами експерта, їх в Росії близько 15, а якщо згадати всі авіаційні, то вийдемо на приблизно три десятки підприємств.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

На початку року Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню Град. Крім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, Міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тим-постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового Альянсу".

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військовий літак війна Росії та України Олег Катков
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