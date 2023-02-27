Як проблеми ворогів з авіацією впливають на інтенсивність боїв: пояснення експерта

Країні-агресору, Росії, все важче і важче обслуговувати свою бойову авіацію в умовах війни, каже експерт Олег Катков.

Військовий експерт Олег Катков пояснив проблеми росіян з авіацією / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Проблеми російських агресорів з ремонтом своїх бойових літаків прямо впливають на інтенсивність боїв україно-російської війни. Про це в коментарі "24 каналу" заявив відомий військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Треба розуміти, що літак потребує обслуговування. Су-25 не надзвуковий літак і у нього немає великих перевантажень. І він не єдиний, який використовує Росія. Основний авіаційний парк - це Су-30. У нього ресурс 6 тисяч годин. У Росії є проблеми, не все ідеально", – розповів він.

За словами Каткова, країна-агресор набагато швидше втрачає ресурси під час бойового використання.

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"Так, в Росії ресурси зменшуються. Це, безумовно, буде впливати на інтенсивність використання російської авіації. Це негативна перспектива для будь-якої авіації, яка виконує бойові завдання. Це стосується і Повітряних сил України, які експлуатують літаки старше 30 років. Саме тому нам так потрібна Авіація, – сказав військовий експерт.

Катков зазначив, що використання авіації впирається у велику кількість авіаремонтних підприємств. За словами експерта, їх в Росії близько 15, а якщо згадати всі авіаційні, то вийдемо на приблизно три десятки підприємств.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

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