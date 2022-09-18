Україна фундаментально змінила сучасну війну: в НАТО вражені успіхами ЗСУ

Українські військові продовжують знищувати загарбників/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Характер сучасної війни фундаментально змінений діями українських військових на полі бою у війні з РФ.

"Україна фундаментально змінила сучасну війну. Ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва", - заявив глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав про те, що раніше Ілон Маск надав Starlink і це дозволило Україні задіяти супутникові системи.

Представник НАТО звернув увагу на те, що українські військові дуже креативно використовують західне озброєння, іноді так, як сили Альянсу ніколи не випробували його в "нормальних" умовах.

Наприклад, українці встановлювали на автомобільному шасі системи, зазвичай використовувані на воді, і застосовували їх проти російських морських цілей.

Він пояснив: "Це ті речі, які дуже цікаво бачити. З іншого боку, тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволили українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого построссійского стилю, який спостерігався деякий час назад, до більш сучасного".

Офіцер НАТО каже, що ЗСУ змінили спосіб військового управління, коли виконання завдання залишається на максимально низькому тактичному рівні.

При цьому Бауер навів приклад досвіду Харківського наступу ЗСУ, коли маленькі тактичні одиниці, на кшталт взводу потужністю до 30 військових на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу і швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

Як заявляв секретар РНБО України Олексій Данилов, українська влада готувалися до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігали від масової паніки.

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