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Зеленський зізнався, чи може завершитися війна, поки Путін прибуває при владі

12 вересня 2022, 21:14

За словами Зеленського, завершення війни в Україні залежить тільки від лідера країни-агресора.

Зеленський Путін
Чи закінчиться війна за правління Путіна-відповідь Зеленського/ Колаж Офіс президента, УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів - чи може завершиться війна, поки президент країни-агресора Володимир Путін перебуватиме при владі.

Відповідаючи на запитання журналіста СNN, чи може війна в Україні закінчитися, поки Путін при владі, Зеленський сказав: "напевно, це залежить тільки від нього... Воно так може бути: він ще буде керувати, а війна закінчиться... В принципі, я вважаю, для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації".

У той же час, вважає президент, може скластися і так, що "все закінчиться вже після нього (Путіна – ред)".

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"І питання тоді буде до всього світу: коли настане "після нього", - зазначив глава держави.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав очільника Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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