Українців не попередили про початок війни з РФ: Данілов назвав причину

Олексій Данілов розповів про початок війни з РФ / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про те, чому українців не попередили про вторгнення РФ у лютому.

Українська влада готувалася до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігала від масової паніки. Про це він заявив в інтерв'ю Wirtualna Polska.

У відповідь на питання, що в разі попередження про початок війни вдалося б уникнути багатьох жертв, секретар РНБО відповів: "Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі або Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася".

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Він також вказав, що українська влада не хотіла допустити паніки, адже одним із завдань РФ була дестабілізація суспільства.

"Якби спалахнула масова паніка, ніхто не впорався б з нею. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення і ніхто не поспішає притягати його до відповідальності", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

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