Вкрадене Росією зерно: посла Ізраїлю викликали до МЗС

Віталій Кірсанов
27 квітня 2026, 23:36
Андрій Сибіга прокоментував новину про те, що Ізраїль прийняв уже друге судно з українським зерном, викраденим Росією.
  • Нещодавно до Хайфи прибуло судно з викраденим Росією зерном
  • Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів Сибізі

Посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до Міністерства закордонних справ після того, як до порту Хайфи прибули судна з викраденим українським зерном. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Міністр наголосив, що дружні відносини України та Ізраїлю можуть принести користь обом країнам. Торгівля викраденим українським зерном, яку здійснює РФ, не повинна їх підривати.

За словами Сибіги, складно зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на вимогу України відмовитися приймати судно з краденими товарами в Хайфі.

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми ще раз застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам. У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів", - додав він.

У свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відповів Сибізі, що дипломатичні відносини, особливо між дружніми державами, "не ведуться в соцмережах".

"Звинувачення - це не докази. Докази, що підтверджують звинувачення, досі не надані. Ви навіть не направили запит про правову допомогу, перш ніж звертатися до ЗМІ та соціальних мереж", - додав він.

Зерно з окупованих територій – головне

Напередодні ізраїльське видання Haaretz повідомило , що судно Panormitis, яке перевозило зерно з окупованих територій України, очікувало дозволу на причал у Хайфі.

ЗМІ також повідомили, що цього року в Ізраїлі було розвантажено чотири партії зерна з окупованої території України. Однак Міністерство закордонних справ Ізраїлю так і не прокоментувало цю новину.

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на неназване джерело в Україні пише, що Ізраїль "фактично проігнорував" вимоги Києва щодо попереднього судна, яке розвантажило вкрадену пшеницю в порту Хайфи. Україна залишає за собою право застосувати повний спектр дипломатичних та міжнародно-правових заходів у разі розвантаження в Ізраїлі судна Panormitis.

Про особу: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його призначили заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

