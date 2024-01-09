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Загроза захоплення кількох міст на Харківщині: РФ пішла на новий штурм

Олексій Тесля
9 січня 2024, 14:14
Вже понад 20 населених пунктів Харківщини перебувають під вогнем РФ, розповів Олег Синєгубов.
ЗСУ, війська РФ
РФ відновила штурмові дії на сході / Колаж: Главред, фото: 241-ша ОБрТрО, Міноборони РФ

Фіксується посилення обстрілів населених пунктів російськими окупантами в Харківської області.

Вже понад 20 населених пунктів перебувають під вогнем РФ, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він уточнив, що під вогнем окупантів РФ, зокрема, знаходиться Вовчанський напрямок.

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"Ворог знищує цивільну нашу інфраструктуру. Ніякого відношення до наших військових немає. Це наші будинки культури, навчальні заклади і т.д. це і Куп'янський напрямок, звичайно. Наприклад, населений пункт Дворічна має 70% повністю зруйнованої інфраструктури. Там залишаються проживати близько 100 осіб. І Ізюмський напрямок. За останню добу зруйновано кілька десятків житлових будинків", - сказав Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, російські окупанти відновили штурмові дії на Куп'янському напрямку, але успіху не мають.

"Однак, сьогодні штурмові дії вже поновилися. І вранці наші воїни вже відбивали спроби ворога захопити певні території населеного пункту Синьківка. Зараз успіху у них немає. Ці штурмові атаки йдуть хвилями, абсолютно у нас спрогнозовані. І наші ЗСУ до цього готові", - додав Синєгубов.

Раніше Олег Жданов розкрив найгірший сценарій для України в 2024 році. Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.

Експерт Михайло Жирохов вважає, що після "виборів" в Росії в березні 2024 окупанти розпочнуть нову наступальну операцію в Україні. За його словами, підготовка до наступу вже ведеться і деякі західні аналітики розповідають про плани Росії по захопленню Харкова, Дніпра і поділу України по річці Дніпро.

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Купянск Харківська область війна Росії та України Олег Синегубов
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