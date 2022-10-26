Згоріла живцем в авто: спливли трагічні деталі вибуху в Дніпрі, де загинула вагітна дівчина

Ракетний удар по Дніпру / Дніпровська панорама, соцмережі

У Дніпрі через ракетний удар окупантів загинула 25-річна Інна Оданець.

Вагітна жінка разом з чоловіком приїхала на АЗС, коли там стався вибух.

Як пише Меморіал.uа, вагітна Інна згоріла в автомобілі живцем. Її чоловік отримав поранення, і у важкому стані перебуває в лікарні.

Інна Оданець закінчила Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю "Документознавство".

Працювала в дитячому розважальному центрі і чекала появу малюка на світ.

"Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не повинно бути, це біль на все життя", – розповіла подруга Інни Анастасія.

У загиблої залишилися мама, бабуся, чоловік і сестра.

Чоловік загиблої дівчини / скріншот

Авто в якому згоріла Інна / Кирило Тимошенко / Telegram

Ракетний удар по Дніпру

25 жовтня у Дніпрі були чутні звуки вибухів. Перед цим в місті і області була оголошена повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

За словами мера Бориса Філатова, загинули дві людини. Одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, розташованій поруч з АЗС.

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