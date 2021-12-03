США назвали Росію єдиною країною, яка скупчує війська біля кордонів для шантажу сусідів

Посольство США в Україні закликало реально оцінювати дії Росії.
Російська Федерація на сьогодні є єдиною країною, яка намагається погрожувати сусідам, стягуючи свої війська до кордонів.
Про це заявило Посольство США в Україні у Twitter, у той же час закликаючи інші країни реально оцінювати загрозу з боку Росії.
У посольстві також наголосили, що РФ може використовувати дезінформацію і неправдиві повідомлення як привід для агресії.
"Давайте дивитися на речі реально. Росія – єдина країна, яка накопичує війська на кордоні, щоб загрожувати своїм сусідам. Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії", – зазначається у заяві.
Раніше Пентагон заявляв, що чисельність військ РФ біля кордонів України знову зростає. Спікер Міноборони США не став озвучувати конкретні цифри за чисельністю російських військових і техніки, але зазначив, що сили РФ мають комбіновану структуру – йдеться про різні види військ.
Тим часом, за останніми даними Міністерства закордонних справ України, біля кордонів України країна-агресор розмістила приблизно 115 тисяч своїх військових. Очільник відомства Дмитро Кулеба зазначив, що дана цифра включає військових РФ, що знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Стягування Росією своїх військ до кордонів прокоментували в Раді національної безпеки і оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.
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