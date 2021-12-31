Якщо Захід "похитнеться" - Україна не здасться: Кулеба заявив про готовність Києва оборонятися від РФ

Україна не входить до НАТО, але вже восьмий рік протистоїть агресії Росії - Кулеба / УНІАН

Київ має намір і надалі захищатися від агресії Москви, навіть у тому випадку, якщо Захід припинить протидіяти Росії. Не дивлячись на те, що Україна не входить до Північноатлантичного альянсу, країна вже 8 років обороняється від російської держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Україна здатна захистити свою державу. І в ситуації, коли країна не перебуває в НАТО, вона протистоїть російській агресії вже майже вісім років.

читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар"Україна вже майже вісім років захищається від триваючої російської агресії. Незважаючи на те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися", - зазначив глава МЗС.

Також він додав, що якщо західний світ відступить від протидії Москві, Київ все одно захищатиметься.

"Якщо Захід похитнеться і вибере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і майбутнє", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Війська Росії біля кордонів України

Компанія Maxar Technologies 24 грудня опублікувала нові супутникові знімки, на яких зафіксовано нарощування військових сил РФ біля кордонів України. Аналітики зафіксували сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО у окупованому Криму та військове посилення на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

Американське видання Foreign Policy з посиланням на чиновника з Міноборони України опублікувало карту, на якій зафіксовано посилення присутності російських військових сил біля українських кордонів.

Найбільше військ РФ сконцентровано на східному кордоні України – приблизно 10 батальйонно тактичних груп. У Білорусі дислокуються авіаційні частини, а також мотопіхотні підрозділи і танковий батальйон. У Курській області розміщено табір зі зброєю і бойовою технікою. Також Росія біля кордону розмістила чотири бригади, укомплектовані балістичними ракетами Іскандер. Як вважає британський експерт Роб Лі, в зоні досяжності таких ракет велика частина України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що після перемовин Байдена та Путіна Росія продовжує зміцнювати свою військову присутність біля кордонів України. Однак для наступу Москві знадобиться як мінімум 500-600 тисяч військових, у той час, коли таких сил біля кордонів наразі немає.

30 грудня Данілов оголосив про те, що в січні, лютому і березні військове вторгнення Росії в Україну є малоймовірним, оскільки Москва до цього не підготувалася.

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, тому що є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони повинні на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - підкреслив чиновник.

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