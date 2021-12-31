УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Якщо Захід "похитнеться" - Україна не здасться: Кулеба заявив про готовність Києва оборонятися від РФ

31 грудня 2021, 18:57

Україна здатна захистити свою державу, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна не входить до НАТО, але вже восьмий рік протистоїть агресії Росії - Кулеба / УНІАН

Київ має намір і надалі захищатися від агресії Москви, навіть у тому випадку, якщо Захід припинить протидіяти Росії. Не дивлячись на те, що Україна не входить до Північноатлантичного альянсу, країна вже 8 років обороняється від російської держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Україна здатна захистити свою державу. І в ситуації, коли країна не перебуває в НАТО, вона протистоїть російській агресії вже майже вісім років.

false

читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар"Україна вже майже вісім років захищається від триваючої російської агресії. Незважаючи на те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися", - зазначив глава МЗС.

Також він додав, що якщо західний світ відступить від протидії Москві, Київ все одно захищатиметься.

"Якщо Захід похитнеться і вибере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і майбутнє", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Реклама

Дивіться відео ТСН - сили НАТО привели у підвищену боєготовність через загрозу військового вторгнення РФ в Україну

Війська Росії біля кордонів України

Компанія Maxar Technologies 24 грудня опублікувала нові супутникові знімки, на яких зафіксовано нарощування військових сил РФ біля кордонів України. Аналітики зафіксували сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО у окупованому Криму та військове посилення на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

Американське видання Foreign Policy з посиланням на чиновника з Міноборони України опублікувало карту, на якій зафіксовано посилення присутності російських військових сил біля українських кордонів.

Найбільше військ РФ сконцентровано на східному кордоні України – приблизно 10 батальйонно тактичних груп. У Білорусі дислокуються авіаційні частини, а також мотопіхотні підрозділи і танковий батальйон. У Курській області розміщено табір зі зброєю і бойовою технікою. Також Росія біля кордону розмістила чотири бригади, укомплектовані балістичними ракетами Іскандер. Як вважає британський експерт Роб Лі, в зоні досяжності таких ракет велика частина України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що після перемовин Байдена та Путіна Росія продовжує зміцнювати свою військову присутність біля кордонів України. Однак для наступу Москві знадобиться як мінімум 500-600 тисяч військових, у той час, коли таких сил біля кордонів наразі немає.

30 грудня Данілов оголосив про те, що в січні, лютому і березні військове вторгнення Росії в Україну є малоймовірним, оскільки Москва до цього не підготувалася.

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, тому що є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони повинні на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - підкреслив чиновник.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії МЗС України Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Якщо Захід "похитнеться" - Україна не здасться: Кулеба заявив про готовність Києва оборонятися від РФ». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022 Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіакуКольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинНайсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилин Куватимуть гроші та пробиватимуть стіни: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рік: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рікКуватимуть гроші та пробиватимуть стіни: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рік: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рік Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогнозУкраїнцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз
19:30

Як правильно вживати алкоголь у новорічну ніч: поради лікаря

19:16

Роман Цимбалюк. Підсумки 2021 рокуВідеоблоги

19:06

У 2022 році українські військові поїдуть за кордонВідео

19:02

Магнітні бурі в січні 2022: дати, коли небезпечніше за всеВідео

18:57

Якщо Захід "похитнеться" - Україна не здасться: Кулеба заявив про готовність Києва оборонятися від РФВідео

Реклама
18:56

У Києві чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину і кинув тіло гнитиВідео

18:30

Одіозних нардепів Ківу та Дубинського оригінально привітали з Новим роком

18:26

Надія Мейхер у відвертому святковому вбранні розповіла, як потрібно любити себе

18:26

В Україні обмежили ціну на газ для виробників соціальних продуктівВідео

18:15

Золото, земля, долар або криптовалюти: у що в 2022 році українцям варто вкладати гроші

18:13

Головна ялинка України потрапила у п’ятнадцятку найкрасивіших в Європі

18:07

Як прибрати похмілля: дієві способи, від яких вранці стане легше

17:48

Будинок у подарунок: у США за 12 годин надрукували житло для бідної сім'ї

17:44

Що дивитися на Новий рік 2022: добірка фільмів для перегляду сім'єю та з друзямиВідео

17:26

Вакцинація більшості населення: у МОЗ розкрили плани щодо зупинки COVID-19 в УкраїніВідео

17:20

На Харківщині водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом: відео інцидентуВідео

17:06

Захмарного подорожчання не буде: Кабмін установив граничну націнку на хлібВідео

16:57

Прикмети на 2 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:30

Таксисти здивували цінами на проїзд у новорічну нічВідео

16:07

Горілка і пиво різко подорожчають: коли та на скільки українцям доведеться розщедритисяВідео

Реклама
15:54

Загроза військових дій між США та РФ: у Москві оцінили ситуацію за підсумками діалогу Байдена і ПутінаВідео

15:53

Оля Полякова екстрено скасувала новорічний корпоратив через хворобу

15:44

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

15:32

"Ситуація стане розпеченою": Арестович назвав найнебезпечніший для України часВідео

15:24

Російська загроза – виклик для Європи: Шольц у першому новорічному привітанні згадав про УкраїнуВідео

15:01

Банк Іспанії "привітав" британців з Різдвом: на їхні рахунки випадково зарахували 130 млн фунтів

14:52

Зашквар з відвертою сукнею: супутниця Гарбарука відповіла хейтерамВідео

14:36

У "Слузі народу" говорять про можливе перейменування – речниця партії такі плани заперечує

14:35

Хліб рекордно подорожчає: українці дізналися, як новий урожай вплине на ціниВідео

14:32

Новий рік 2022 вже настав: хто першим зустрів рік ТиграВідео

14:06

"Це було щемливе почуття": Вакарчук розповів про повернення на Голос країни та новорічні планиВідео

14:02

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:02

Неймовірно смачна кутя на Різдво 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

13:54

"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причинуВідео

13:53

"Святкуйте, ми прикриємо!" Воїни ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі, привітали зі святами

13:12

Дружина Дмитра Комарова зробила йому несподіваний, але жаданий новорічний сюрприз

13:08

В РФ відповіли, чи може війна на Донбасі завершитися найближчим часом

13:00

Що змінюється з 1 січня в Україні: підвищення мінімалки та пенсії, касові апарати для ФОП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаВідео

12:57

"Хома-плут і тріумф Олі": рецензія на сімейну комедію "Зірки з обміну"Відео

Реклама
12:56

Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий рік - опитування

12:44

Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцямВідео

12:27

Ольга Сумська показала, як і з ким відзначала Новий рік 25 років тому

12:21

Під Києвом через ожеледицю розбилися десятки автомобілівВідео

12:19

Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку: з'явилося фото дитини та ім'я матеріВідео

12:04

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

11:52

Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

11:42

Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

11:23

Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:12

Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти