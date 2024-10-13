Загроза відключень через зниження температури: у Міненерго дали однозначну відповідь

Микола Колесник розповів про те, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон.

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У Міненерго прокоментував можливість нових відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Заступник міністра енергетики Микола Колесник прокоментував питання про те, чи будуть відключення електричної енергії в Україні наступного тижня через заморозки.

Ситуація в енергетичній галузі України залишається стабільною, незважаючи на втрату значної генеруючої потужності системами розподілу внаслідок ударів РФ, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Міненерго нагадав про те, що триває найбільша ремонтна кампанія при з метою стабілізації роботи енергосистеми та підвищення стійкості енергосистеми.

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Водночас він вказав на те, що не варто очікувати нових відключень наступного тижня у зв'язку з очікуваним зниженням температури повітря.

"Енергосистема працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозують, не будуть потенційно протяжними. Опалювальний сезон починається, коли температура утримується нижче 8 градусів протягом трьох діб. На енергосистему впливають затяжні зменшення температур, тому що це призводить до системного збільшення споживання, що і впливає на роботу енергосистеми", - пояснив співрозмовник.

Колесник також додав, що в Україні працюють 9 атомних блоків, що надає енергосистемі потужності та можливості покривати збільшений попит на електроенергію.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що електроенергії може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС. У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

Як попередив головний редактор Defense Express Олег Катков, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

/ Главред

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