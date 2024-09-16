Відключення абонентів і промисловості: РФ вдарила по енергетиці п'яти областей

Унаслідок обстрілів знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі, промисловість, а також залізниця.

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РФ б'є по українській енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

Під час ударів країни-агресора РФ за минулу добу під обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в п'яти областях України.

Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі, місцева промисловість, а також залізниця (були порушення в русі поїздів). Живлення відновлено.

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Водночас у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилися повітряні лінії, знеструмлювалися 404 абоненти в 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено.

Крім того, через пожежі знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі в Донецькій і Черкаській областях. У Черкаській області також зменшував напругу об'єкт ВДЕ. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Міненерго додали, що з технологічних причин у Київській та Харківській областях вимикалися повітряні лінії. У Київській області знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для споживачів відновлено за резервною схемою.

/ t.me/energyofukraine

Що таке Міністерство енергетики? Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики; формування державної політики в сфері нагляду (контролю) в галузі енергетики та теплопостачання, повідомляє "Вікіпедія".

Раніше повідомлялося про те, що Росія обстріляла енергетику одразу кількох областей. У Харківській області росіяни знеструмили кілька підстанцій і підключених споживачів.

Нагадаємо, Росія в ніч на неділю, 15 вересня, запустила по Україні ракети і дрони. Загарбники вдарили по Одеській області трьома ракетами, а також атакували нашу державу 14 безпілотниками "Шахед".

У результаті протиповітряного бою було збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 10 ударних дронів.

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