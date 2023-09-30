РФ вдарила по важливому об'єкту в Україні: названо цілі атак ворожих дронів

Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної інфраструктури в Україні.

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РФ била по Україні дронами-камікадзе, розповіла Наталія Гуменюк / Telegram, скрін

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці удару російських окупантів по півдню України безпілотниками типу "Шахед".

"Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були направлені по непростих маршрутах. У тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, але і в центральні регіони України", - розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Незважаючи на те, що досі встановлюються наслідки атаки РФ, проте вже ясно, що вона була досить потужною.

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Гуменюк також підкреслила, що пріоритетом ворога все ще залишається Подунав'я, а саме припортова інфраструктура. Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може зробити істотний вплив в тому числі на економіку регіонів.

"На жаль, сталося влучання в один з об'єктів інфраструктури у Вінницькій області, але пожежу вже ліквідовано. І евакуація, яка проводилася для безпеки людей, не була критичною", - додала речник Сил оборони півдня України.

Раніше повідомлялося про те, що сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА. Ворожі ударні дрони були спрямовані переважно по південних регіонах.

Нагадаємо, вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і ударними БПЛА типу Shahed, повідомили в повітряних силах. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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