Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА

У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Всього в небі було зафіксовано близько 40 ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Як повідомили у командуванні Повітряних сил, загарбники запускали дрони з південного напрямку (мис Чауда, тимчасово окупований Крим).
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони півдня України уточнили, що "шахеди" були направлені переважно по південних регіонах.
20 ворожих дронів були знищені у Вінницькій області, 6 - в Одеській області, 4 - в Миколаївській області.
У Силах оборони Півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.
"Для забезпечення безпеки цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення немає", - йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих не надходило.
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці чергової нічної повітряної атаки країни-агресора РФ по Україні.
"Ця ніч особливо не відрізнялася від попередніх. Атаковано дронами ударного типу, "Шахедами". З окупованої території Криму близько 40 безпілотників було направлено цього разу з району мису Чауда. Летіли в Миколаївській, Одеській області та в напрямку Вінницької на певні об'єкти. Всі розуміють, які об'єкти. Знищено 30 БПЛА типу "Шахед". Добре, що немає там жертв серед цивільного населення. Наслідки та пожежі, які там виникали, вже локалізовані", - зазначив він.
Нагадаємо, вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БПЛА типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Інші новини:
- Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури
- Військово-морський експерт пояснив, чи знизять удари по Чорноморському флоту кількість ракетних ударів по Україні
- Росія вивела кораблі в Чорне море: у ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів