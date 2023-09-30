Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА

Ворожі ударні дрони були спрямовані переважно по південних регіонах.

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РФ запустила по Україні десятки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Всього в небі було зафіксовано близько 40 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, загарбники запускали дрони з південного напрямку (мис Чауда, тимчасово окупований Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - йдеться у повідомленні.

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Сили оборони півдня України уточнили, що "шахеди" були направлені переважно по південних регіонах.

20 ворожих дронів були знищені у Вінницькій області, 6 - в Одеській області, 4 - в Миколаївській області.

Знищено 30 ударних БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

У Силах оборони Півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.

"Для забезпечення безпеки цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення немає", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих не надходило.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці чергової нічної повітряної атаки країни-агресора РФ по Україні.

"Ця ніч особливо не відрізнялася від попередніх. Атаковано дронами ударного типу, "Шахедами". З окупованої території Криму близько 40 безпілотників було направлено цього разу з району мису Чауда. Летіли в Миколаївській, Одеській області та в напрямку Вінницької на певні об'єкти. Всі розуміють, які об'єкти. Знищено 30 БПЛА типу "Шахед". Добре, що немає там жертв серед цивільного населення. Наслідки та пожежі, які там виникали, вже локалізовані", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БПЛА типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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