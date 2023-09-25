"Як щитом закрив центр міста": вночі РФ вдарила по готелю в Одесі

В результаті російської атаки на Одесу обійшлося без жертв.

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Готель "Одеса" на морвокзалі серйозно постраждав / Колаж: Главред, фото: facebook.com/stavnitser

Під час атаки на Одесу вночі 25 вересня в місті серйозно постраждала будівля готелю "Кемпінські Одеса". Фото зруйнованої будівлі опублікував власник готелю, український бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Цей готель - пам'ятник роздовбайству і несмаку - не подобався мені так само, як всім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, попри війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати в будівництво зони, що не поступається Барселоні або Копенгагену. Навіть підібрав вже кілька світових урбаністів і архітекторів. Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварі. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших страшних кошмарах", - написав бізнесмен у Facebook.

За його словами, в результаті російської атаки обійшлося без жертв.

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Також Ставніцер показав фото зруйнованої будівлі.

У Мережі неоднозначно відреагували на бажання бізнесмена відбудувати готель. Місцеві жителі пишуть:

"Цей готель, взагалі треба знести. Він нікому не потрібен був спочатку!!! Раніше тут був гарний вид на море без цього каліцтва, було легко дихати. На цьому місці зустрічали китобійну флотилію, гуляли люди. Морвокзал відновити треба, зберегти стиль 60-70-х років";

"Готель давно потрібно було знести - ганебна будівля. Він спотворював весь ансамбль морвокзалу. А його шкода дуже. Морвокзал потрібно зберегти в його вигляді!!! Віримо, що так і буде. Удачі в нових проектах на благо Одеси!";

"Нехай всі плани збудуться! А росіяни, що тут сказати, всі ми знаємо, що воно таке";

"Всі одесити не злюбили цю споруду, що закрила чудову морську панораму. Але видно у цієї потворної будівлі була своя місія - як щитом закрити центр міста".

Довідка. "Кемпінські-Одеса" на Морвокзалі – один з найбільших готелів України, був спроектований як найбільший готель в Одеській області. Він побудований в 2001 р. з прицілом на "п'ять зірок". Готель знаходиться безпосередньо в морі в центрі Одеської гавані, за Морвокзалом.

Готель перестав приймати гостей в 2011 році через те, що не приносив прибутку. Багато архітекторів говорили про те, що будівля небезпечна: територія піддається залишковій деформації.

У 2016-му році частина готелю перейшла в приватні руки, в цьому ж році її обіцяли відкрити після реконструкції. Однак готель так і залишився стояти порожній.

Нічна атака на Одесу

Вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. За словами чиновника, в результаті атаки постраждала жінка.

У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і ударними БПЛА типу "Shahed", повідомили в Повітряних силах.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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