Загроза наступу РФ на півночі: у ГУР оцінили ймовірність атаки

Загроза з півночі постійно зберігається, попередив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов оцінив загрозу атаки з півночі / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ, УНІАН

У Головному управлінні розвідки прокоментували запуск країною-окупантом РФ інформаційної хвилі про новий наступ на півночі України - у Сумській та Чернігівській областях.

Україна відстежує ситуацію і займається зміцненням кордону, заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За словами представника української розвідки, подібні чутки окупанти неодноразово поширювали, але вони стосувалися ймовірного загострення з території Білорусі.

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"З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і щодо формування, і щодо передислокації угруповань. Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок у даній ситуації не буде", - каже він.

Коментуючи інформацію про те, що окупанти РФ зосередили близько 19 тис. осіб на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов сказав, що ця кількість не змінилася.

Він також додав, що передислокація окремих частин росіян пов'язана з бойовими діями, що відбуваються протягом останнього тижня в Бєлгородській області Росії.

Микола Маломуж раніше розкрив, чи можливий прорив із Білорусі на Київ. Військовий експерт зазначив, що потужні укріплення вздовж кордону з Білоруссю, адже ми врахували ті помилки, яких припустилися 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося раніше, у Білорусі накопичують військову техніку. Партизанський військовий рух українців і кримських татар "Атеш" фіксує прибуття до Білорусі військової техніки. Відомо, що стягнули не менше 60 одиниць техніки.

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