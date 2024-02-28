У Білорусі накопичують військову техніку: в Атеш розкрили деталі

Партизанський військовий рух українців та кримських татар "Атеш" фіксує прибуття до Білорусі військової техніки. Відомо, що стягнули щонайменше 60 одиниць техніки.
Агенти у Telegram повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Загалом близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.
"Росіяни продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у дописі.
Пізніше партизани повідомили, що помилились, адже на фото військова техніка Збройних сил республіки Білорусь.
"Нагадаємо, що 24.02.2022 саме Збройні сили Республіки Білорусь спокійно стежили за тим, як Росія обстрілює та здійснює повномасштабне вторгнення в Україну. Тому всі пересування військ збройних сил РФ та РБ ми фіксуємо та передаємо СОУ", - зазначили агенти "Атеш".
Нагадаємо, що стало відомо, що Китай поставив зброю в Білорусь. Дмитро Снєгирьов заявив, що таким чином Пекін розглядає Мінськ як пріоритетного партнера в економічному та військово-політичному контексті подальшого просування до Європи.
Микола Маломуж розкрив, чи можливий прорив із Білорусі на Київ. Військовий експерт зазначив, що потужні укріплення уздовж кордону з Білоруссю, адже ми врахували ті помилки, яких припустилися 24 лютого 2022 року.
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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