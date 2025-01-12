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ЗСУ утримують позиції: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

Маріна Фурман
12 січня 2025, 22:09
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Президент України подякував захисникам, які стійко утримують позиції та знищують російських загарбників.
всу, Зеленский
Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті
  • ЗСУ знищують загарбників та роблять все, щоб втримати позиції
  • СБУ продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найскладнішим напрямком на фронті залишається ситуація поблизу Покровська. Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Також він висловив вдячність кожному захиснику, які знищують російського ворога та роблять все, щоб втримати українські позиції.

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"Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо – воїнів із 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітрянодесантної за бої на Покровському напрямку: найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям із 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині.", - заявив Зеленський.

Очільник держави нагадав, що Служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї.

"Один виявив бажання залишитися в Україні. Другий з них хоче повернутись у Корею. Якщо Кім Чен Ин взагалі пам’ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї.", - додав президент України.

ЗСУ утримують позиції: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, у Покровську досі залишаються цивільні люди. З літа в місті відсутня електрика, газ і водопостачання. Попри складні умови, працюють кілька аптек, міська лікарня - в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та кілька магазинів.

Як писав Главред, армія РФ уникає прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаються обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив, що мета росіян – створити загрозу для логістики українських військ, а спроб оточити українські сили не зафіксовано.

Генерал Микола Маломуж повідомив, що російський диктатор Володимир Путін хоче до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська. За його словами, стратегічними цілями росіян є перекриття низки логістичних трас від Дніпра до Покровська.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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війна в Україні Володимир Зеленський лінія фронту Покровськ Олександр Сырский
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