Загроза нападу на Казахстан: генерал СБУ назвав ультиматум Росії від Китаю

Агресор Росія не наважується піти на військову агресію проти Казахстану, оскільки побоюється серйозної реакції з боку Китаю, вважає Віктор Ягун.

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У Москві розуміють, до чого може призвести напад на Казахстан - Ягун / Колаж: ua.depositphotos.com, УНІАН, Facebook В. Ягун

Росія не наважується атакувати Казахстан, оскільки побоюється позиції Китаю, який виступає за територіальну цілісність Астани. Якщо Москва піде на будь-які дії, Пекін змусить її припинити свавілля. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки, генерал-майор у запасі України Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія не наважується піти на будь-яку агресію проти Казахстану через позицію Китаю.

"У Москві розуміють, до чого це може призвести", - зазначив Ягун.

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За його словами, Пекін у такій ситуації може вимагати від Москви припинити свавілля.

"Китай підтримав територіальну цілісність Казахстану. І взагалі, це вже була б дестабілізація на кордонах КНР із певними подіями, які могли б перекинутися на територію самого Китаю. Пекіну це не потрібно. Загалом, я не вірю, що Росія перебуває під зовнішнім управлінням Китаю. Але Пекін має вплив на Москву і в потрібний момент може "перекрити краники", поставивши питання руба: або ми "перекриваємо краники", або ви припиняєте свавілля", - пояснив генерал-майор.

При цьому він акцентував увагу на тому, що у Росії наразі немає сил і засобів для нових агресій.

"У Росії зараз немає сил на розгортання подібних операцій. Вона всі сили кинула на захоплення України. Для росіян критично важливо виграти в Україні. Якщо вони цього не доб'ються в найближчий період, всі інші їхні вологі думки про загарбницькі війни не будуть варті нічого", - підкреслив Віктор Ягун.

Раніше генерал-майор запасу Віктор Ягун заявив, що в майбутньому Росія може атакувати Казахстан. На російському пропагандистському телебаченні вже розповідають, що Казахстан нібито штучна держава, а казахів об'єднали "росіяни".

Нагадаємо, пропагандисти РФ і 2022 року заявляли, що "Казахстану не існує". Мовляв, це частина Росії. Також вони називали Казахстан "другою Україною".

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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