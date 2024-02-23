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Загроза масованого удару РФ 24 лютого: у ЗСУ зробили важливе попередження

Олексій Тесля
23 лютого 2024, 14:53
Українцям розслаблятися не потрібно, попередив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.
Гнат
Юрій Ігнат прокоментував ймовірність нового удару РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірність масованого обстрілу України російськими окупантам у річницю початку масштабної війни.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим представник ЗСУ зазначив, що цілком імовірна прив'язка нового масованого удару РФ по Україні до певної дати, але це не означає, що такий обстріл буде напевно.

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"Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати, як було в минулому році, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", - сказав він.

При цьому він звернув увагу на те, що в 2023 році масований обстріл був 9 березня.

"Тільки на цей час була відтягнута чергова масована атака. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому.

Нагадаємо, РФ атакувала Одесу дронами і ракетами: загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі. Є і"приліт".

Як повідомлялося раніше, ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Перед цим повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста. Місцева влада закликала жителів шукати укриття і дотримуватися правил "двох стін".

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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