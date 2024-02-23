"Привітали" окупантів з 23 лютого: у Кринках морпіхи ЗСУ підняли прапор України

Російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у Кринках.

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У Кринках піднято прапор України / Колаж: Главред, Фото: Facebook / uafmarines, скріншот

Бійці з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили новий прапор України в Кринках Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні ресурсу DeepState. Також публікується відео з Кринок.

Уточнюється, що російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у Кринках.

відео дня

"Колектив бригади вітає генерала теплинського c "23 лютого". У славних традиціях, як колись під Нарвою і Псковом, російський солдат будь-яку свою поразку перемалює в перемогу", - йдеться у підписі до відео.

Дивіться відео - у Кринках підняли прапор України:

/ Скріншот

Ситуація на Лівобережжі

Раніше Сергій Шойгу доповідав диктатору Володимиру Путіну про те, що окупнти нібито захопили Кринки на Херсонщині. Тепер уже очевидно, що заяви глави МО РФ виявилися брехнею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України посилили плацдарм в Кринках, де морська піхота встановила ще один прапор України. Бійці з 35-ї окремої морської піхотної бригади продемонстрували високу ефективність у діях.

Як повідомлялося раніше, РФ зазнала колосальних втрат техніки біля Кринок. Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

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