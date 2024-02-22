В Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги: окупанти запустили ракети

Російські окупанти запустили ракети та безпілотники по території України.

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В Одесі пролунав вибух / Коллаж: Главред, фото: Полтавська ОВА, Міноборони РФ

Ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Про це повідомило "Суспільне Одеса".

Вибух пролунав близько 23:00. Його чули у районі міста.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста.

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Місцева влада закликала мешканців шукати укриття та дотримуватися правил "двох стін". Також просили дотримуватися інформаційної тиші.

"Одещина, дуже прошу всіх, хто ще не в укриттях, пройти до безпечних місць та бути там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - наголосив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомлення про ракетну небезпеку від Одеської ОВА / Фото: скріншот

Також Повітряні сили закликали жителів Ізмаїла перебувати в укриттях через ракетну атаку.

Повідомлення Повітряних сил про ракетну атаку / Фото: скріншот

0:03 Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

"Є інформація про постраждалих людей. Данні та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Telegram-канал "Николаевсий Ванек" писав про запуск двох ракет. Пуск ракети Х-31П з СУ-30 здійснювався у бік Чорноморська, ще один пуск був ракети Х-22 - у бік Вилкового.

Крім цього, російські загарбники запустили з півдня ударні безпілотникки. Ворожі "Шахеди" фіксували у Харківській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Херсонській області, рухаються в північному напрямку", - зазначили ПС.

Повітряні атаки Росії

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого російські окупанти атакували Україну. Вони запустили десять ударних дронів "Shahed" і протирадіолокаційну ракету Х-31П з Чорного моря. Українським військам вдалося знищити вісім ворожих БПЛА в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Також в ніч на 21 лютого окупанти атакували Україну із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.

Як повідомляв Главред, 17 лютого жителі Запоріжжя та Запорізької області почули сигнал тривоги, а пізніше - вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух у Запорізькому районі біля села Наталівка.

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