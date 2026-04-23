Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

Українців закликають зробити запаси води та підготувати резервні засоби живлення.

Загроза масованого удару

Країна-агресор Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що наразі здійснюється передислокація 3-х бортів Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми "Оленья" та "Енгельс".

За словами моніторів, масований ракетний удар очікується протягом наступних 48 годин.

"Підготуйте запаси води та резервні засоби живлення", - йдеться у повідомленні.

Водночас на даний момент існує загроза застосування ударних БпЛА типу "Shahed-136". Монітори кажуть, що відмічено пуски з району Гвардійського.

Крім того, аналітики повідомляють, що обстріл, ймовірно, буде серйозним. Зокрема, можуть бути великі проблеми зі світлом, адже ворог планує застосувати майже 1000 дронів та десятки ракет.

Так, для атаки Росія може використати:

близько 950 ударних/імітаційних БпЛА (протягом ночі/ранку/дня);

до 48 крилатих ракет Х-101 з 6 бортів Ту-95мс з аеродромів "Оленья/Енгельс-2", та 3 бортів Ту-160 з аеродромів "Енгельс-2/Українка";

до 10 ракет Х-22/32 з 5-х бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья";

до 16 крилатих ракет типу "Калібр" з 2-х ракетоносіїв;

до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 20 балістичних ракет "Іскандер-М".

"В пріоритеті ворога залишаються - Львівщина (включаючи м. Львів), Кіровоградщина, Черкащина (включаючи м. Черкаси), Дніпропетровщина (включаючи м. Дніпро), Київ/область. Додатково — Рівненщина (включаючи м. Рівне), та Хмельниччина", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.

22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. В результаті влучань виникли пожежі.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

