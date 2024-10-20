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"Загроза для Харкова": окупанти, ймовірно, отримали нове завдання - Жмайло

Марія Николишин
20 жовтня 2024, 02:30
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Окупанти хочуть максимально наблизитися до Оскола.
'Загроза для Харкова': окупанти, ймовірно, отримали нове завдання - Жмайло
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Наступальні дії росіян на Куп'янському напрямку - це частина стратегії з окупації Донбасу, а не план із подальшого просування в Харківській області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

"Домашнє завдання росіян - максимально наблизитися до Оскола. І вони будуть вдаватися до таких дій", - зазначив він.

За його словами, угруповання "Північ", яке відповідає за ліквідацію українського плацдарму на Курщині, також відповідальне за підтримку двох російських плацдармів на півночі Харківської області.

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"Угруповання накопичує сили і це, найімовірніше, свідчить про те, що є завдання відновити загрозу для міста Харкова", - додає Жмайло.

Він також наголосив, що темпи відновлення "Півночі" загальмувалися через знищення Силами оборони складів - левова частка цих боєприпасів призначалася саме для цього угруповання.

"І тому, думаю, що з активізацією росіян на Курщині паралельно відновиться тиск на півночі Харківщини. Тому що навряд чи росіяни форсуватимуть Оскол, розуміючи, що за річкою основна маса нашої артилерії та штабів", - підсумував Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

'Загроза для Харкова': окупанти, ймовірно, отримали нове завдання - Жмайло
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Куп'янську - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти вже наближалися до Куп'янська на відстань у 4 кілометри. Сили оборони знищують ворога, події розгортаються швидко.

Командир батальйону Ахіллес 92-ї Окремої штурмової бригади Юрій Федоренко говорив, що російські окупаційні війська намагаються вийти на лівобережжя річки Оскіл у Куп'янському районі Харківської області і там закріпитися. Також їм поставили завдання в короткі терміни захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

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