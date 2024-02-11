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Атака дронів у Павлограді: велика частина міста без світла та опалення

Дмитро Відоменко
11 лютого 2024, 23:10оновлено 11 лютого, 23:59
У повітряному просторі України зафіксували російські безпілотні літальні апарати. Тривогу оголошено в Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Атака дронів у Павлограді: велика частина міста без світла та опалення
Павлоград без світла та опалення, у Харкові вибухи - чергова атака російських окупантів / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Увечері в неділю, 11 лютого, у повітряному просторі України вкотре було зафіксовано польоти дронів російської окупаційної армії. Тривогу було оголошено в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Близько 21:30 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ударні дрони типу "Shahed" у Гуляйпільському районі - і вони летіли західним/північно-західним курсом.

О 22:30 ворожі БПЛА були зафіксовані вже в місті Павлоград, як повідомлялося на офіційній сторінці міськради у Facebook.

"Павлоград - перебуваєте в укриттях. БпЛА на околицях міста", - йшлося в тексті.

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Далі ситуація тільки погіршилася.

"Через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло і водопостачання. Шановні павлоградці. Аварійні бригади працюють. Чекаємо на відновлення. Зберігайте спокій і дбайте про власну безпеку", - саме такий текст від імені мера Павлограда Анатолія Вершини з'явився на Телеграм-каналі "Павлоград офіційний".

"Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв. Однак частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою. На альтернативне харчування переведені лікарні. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше все полагодити", - пізніше уточнив ситуацію керівник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Харкову. Про це повідомили і керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

"Окупанти наносять удари, перебувайте в укриттях!" - написав керівник адміністрації.

У мерії підтвердили вибухи в Харкові.

"У місті чути звуки вибухів. Будьте обережні", - закликав Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

"Попередньо - ракетами С-300 з Бєлгорода. На цю хвилину без постраждалих. Пошкоджено фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", - написав він.

Нічна атака дронів на Харків

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинуло семеро людей, серед них троє дітей.

Влучення зафіксували в Немишлянському районі. Уражено цивільну інфраструктуру. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала Україну за допомогою 31 ударного БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави і мису Чауда - Крим, Курської області РФ.

Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області. У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеда".

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беспилотники дрони Новини Павлограда війна Росії та України
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