Вибухи у Дніпрі: через атаку дронів частина міста залишилася без води та світла

Пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі пролунали кілька вибухів. Російські окупанти атакували місто "Шахедами". У місті та області оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.
Як повідомляє Telegram-канал КП Дніпроводоканал, у Дніпрі спостерігалися перебої з подачею електрики. У зв'язку з цим зупинено насосну станцію та за деякими адресами припинено подачу води.
"У Дніпрі у зв'язку з перебоями світла зупинено ПНС пер. Фестивальний, припинено водопостачання", - повідомили в КП.
Також місцеві Telegram-канали повідомляли, що без світла залишилася котельня на вул. Семафорній (КП Коменергосервіс).
Унаслідок ворожих обстрілів одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії.
У ДТЕК повідомили, що в ніч із 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики приступили до ліквідації наслідків і відновлення роботи обладнання.
Вранці 13 лютого голова Дніпроперовсої ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Дніпрі було кілька "прильотів"
Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
"Влучив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там теж спалахнула пожежа. Вогонь оперативно загасили", - написав він у Telegram.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Захисники неба знищили 10 "шахедів" у Дніпровському районі.
Що кажуть у Повітряних силах
Вночі 13 лютого сили ППО знищили 16 ворожих "Шахедів" із 23 запущених. Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Як повідомляв Главред, у ніч на 12 лютого сили ППО знищили 14 дронів "Шахед" із 17-ти, запущених російськими окупантами, а також керовану авіаційну ракету Х-59.
У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під удар потрапила нафтобаза. Унаслідок цього розлилося паливо і загорілося. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Загинули семеро людей, зокрема й троє дітей.
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