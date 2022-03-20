Передній край оборони завалено трупами окупантів: РФ несе небачені втрати у війні в Україні

Втрати Росії вже склали понад 14 тисяч убитих солдатів / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні Сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачені втрати. Окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення в ніч на 20 березня.

Зеленський розповів, що в місцях особливо жорстоких боїв передній край української оборони завалено трупами російських солдатів, які ніхто не забирає. Навпаки - за ними женуть у наступ нові частини.

Президент визнав, що у Росії є "бездонний людський ресурс і досить багато техніки, ракет і авіабомб".

"Але хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви перестали помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не значать слова "син", "мати", "батько"? Вже понад 14 тисяч убитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів. Це 14 тисяч батьків. Це дружини, це діти, родичі та друзі. І ви цього не помічаєте? Адже жертв буде тільки більше", - звернувся Зеленський до росіян.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за військові злочини. А події в Чорнобаївці показали всю бездарність російського командування.

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