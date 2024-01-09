Дефіцит ракет для Patriot: у ЗСУ розкрили тривожну ситуацію в силах ППО

Протиповітряні бої йдуть в Україні фактично щодня, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про дефіцит ракет до систем ППО / Фото : facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Українська система протиповітряної оборони потребує посилення, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це він написав у матеріалі на NV, коментуючи інформацію щодо дефіциту ракет до систем ППО в Україні.

"Давайте прямо - він (дефіцит ракет ППО, - ред.) у нас є завжди, оскільки ми повністю залежимо від поставок зенітних керованих ракет. Йдеться саме про цей тип озброєння. Як до радянських систем, так і до західних. Протиповітряні бої, коли ми збиваємо повітряні цілі, йдуть фактично щодня", - зазначив представник ЗСУ.

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Як уточнив він у коментарі виданню Liga, Україна сьогодні залежить від поставок західного озброєння не тільки до зенітних ракетних комплексів.

"У нас з'являється все більше західної техніки, і, відповідно, вона потребує обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення і боєприпаси", – пояснив він.

Український офіцер також зазначив, що згідно з витратами відбувається нормована поставка боєприпасів в ті чи інші системи ППО.

Ігнат також додав, що дефіцит зенітних керованих ракет до ЗРК Patriot в Україні є. Саме тому, на його думку, виникають такі побоювання, які висловлюються на сторінках західних ЗМІ.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше в повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51. Як сказав в ефірі єдиного телемарафону спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат, відсоток успішних збивань в цілому залишається колишнім.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові країни-агресора РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють територію України, які знаходяться в досяжності їх ракет, безпілотників, артилерії і РСЗВ – в тому числі і цивільні об'єкти.

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