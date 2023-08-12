Удари по Росії і перемовини: Загородній назвав сценарій для України

Наявність військової сили визначить позицію Києва в рамках будь-якого перемовного процесу щодо завершення війни, вважає політичний експерт Тарас Загородній.

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Україна зможе бити по Росії тільки своїми ракетами - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Будь-які перемовини щодо завершення війни з країною-агресором Росією проходитимуть набагато ефективніше, коли ракети України будуть бити по російській території і знищувати її інфраструктуру. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна може забезпечити собі результат в рамках мирних перемовин у тому випадку, якщо буде наносити удари по території Росії.

"Все визначає наявність військової сили. Будь-які перемовини йтимуть веселіше, коли наші ракети будуть бити по території Росії і знищувати її портову інфраструктуру. Ракети для ударів по території Російської Федерації нам не дадуть. Ми можемо бити тільки ракетами власного виробництва", - зазначив Загородній. відео дня

Також він додав, що Росія не залишає планів щодо заморожування війни і нового нападу на Україну.

"Україну не влаштовує те, що пропонує Росія. Вони можуть робити різні заяви, але у нас свої інтереси. Москва, як і раніше, хоче заморозити війну, забрати узбережжя Азовського моря, перегрупуватися і знову напасти", - підкреслив Тарас Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Удари по Москві

Ударів по Москві стає все більше, їхня географія поступово розширюється, зазначив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, Росії слід забрати свої окупаційні війська з території України, щоб ситуація з безпекою в країні-агресорі стала більш оптимальною.

У Москві 11 серпня прогримів черговий вибух. У районі Хорошово-Мневники впав невідомий безпілотник. У Міноборони окупантів РФ звинуватили в інциденті Україну, проте жодних доказів не надали.

Вибухів у Росії побільшає, БПЛА битимуть і далі, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Чиновник заявив, що Україна до таких випадків непричетна.

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