Удари по Москві та Пітеру: генерал зі США натякнув на ймовірні цілі ЗСУ

Росія без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, нагадав Девід Петреус.

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Американський генерал у відставці і колишній директор ЦРУ Девід Петреус прокоментував ймовірність нанесення Україною ударів по військових об'єктах в Росії в Москві і Санкт-Петербурзі.

"Власне, вже були удари по цілях у Москві. І що відрізняє Україну від Росії, це те, що Україна переслідує законні військові цілі відповідно до законів сухопутної війни і Женевської конвенції. Росія ж без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по службах швидкого реагування тощо", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

Американський генерал переконаний у тому, що все те, що російські окупанти робили від самого початку війни - чітко порушує Женевську конвенцію.

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"Маю на увазі, що будь-хто, хто перебуває в Києві, має поїхати в Бучу і почути, що дійсно там відбувалося. Це дає підстави припустити, що росіяни мають культуру вчинення воєнних злочинів, а не культуру, яка намагається дотримуватися правил Женевської конвенції", - пояснив він.

Водночас співрозмовник переконаний у тому, що в будь-якій війні на полі бою сторони мають дотримуватися Женевської конвенції та законів ведення сухопутної війни.

"Мені здається, що Росія намагається не зважати на правила і впевнена, що ураженню мають підлягати не тільки об'єкти, які є законними військовими цілями", - додав Петреус.

Хто такий Девід Петреус Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

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