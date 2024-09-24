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Удари по Москві та Пітеру: генерал зі США натякнув на ймовірні цілі ЗСУ

Олексій Тесля
24 вересня 2024, 01:30
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Росія без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, нагадав Девід Петреус.
петреус, всу
/ abcnews.com/93-я ОМБр Холодний Яр

Американський генерал у відставці і колишній директор ЦРУ Девід Петреус прокоментував ймовірність нанесення Україною ударів по військових об'єктах в Росії в Москві і Санкт-Петербурзі.

"Власне, вже були удари по цілях у Москві. І що відрізняє Україну від Росії, це те, що Україна переслідує законні військові цілі відповідно до законів сухопутної війни і Женевської конвенції. Росія ж без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по службах швидкого реагування тощо", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

Американський генерал переконаний у тому, що все те, що російські окупанти робили від самого початку війни - чітко порушує Женевську конвенцію.

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"Маю на увазі, що будь-хто, хто перебуває в Києві, має поїхати в Бучу і почути, що дійсно там відбувалося. Це дає підстави припустити, що росіяни мають культуру вчинення воєнних злочинів, а не культуру, яка намагається дотримуватися правил Женевської конвенції", - пояснив він.

Водночас співрозмовник переконаний у тому, що в будь-якій війні на полі бою сторони мають дотримуватися Женевської конвенції та законів ведення сухопутної війни.

"Мені здається, що Росія намагається не зважати на правила і впевнена, що ураженню мають підлягати не тільки об'єкти, які є законними військовими цілями", - додав Петреус.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

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Девід Петреус війна Росії та України
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