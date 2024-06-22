Росіяни почали бити по Україні з Азовського моря: в ВМС вказали на важливий момент

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни вирішили використовувати акваторію Азовського моря через більший рівень безпеки для своїх кораблів.

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РФ запустила ракети по Україні з Азовського моря / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росіяни почали використовувати акваторію Азовського моря для ударів по території України ракетами "Калібр". Зокрема, під час масованої атаки по Україні в ніч на 22 червня, Росія випустила 4 ракети "Калібр" з суден в Азовському морі. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

"Це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують її, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", – сказав він.

Однак, всі випущені по Україні ракети "Калібр" було збито. Плетенчук наголошує, що ефективність бойового застосування ракет даного типу вже не така, як була на початку повномасштабного вторгення.

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Крім того, він додав, що Сили оборони України навчились їм протидіяти.

"Вони вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", – оцінив ситуацію Плетенчук.

Плетенчук повідомив, що окупанти встановлюють бонові загородження в Керченській протоці та намагаються використовувати свої надводні кораблі.

Речник ВМС зазначив, що у Чорному морі зараз знаходиться один підводний човен, на борту якого може бути до чотирьох ракет. Ще три ракетоносії перебувають в Азовському морі, на їхньому озброєнні може бути до 20 ракет, чотири з яких вже використані.

Що відомо про ракети "Калібр" / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ракетний удар по Україні 22 червня - наслідки масованого обстрілу РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 22 червня командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, повідомило, що кілька бортів ТУ-95мс здійснили маневр у районі Енгельса і випустили по Україні ракети.

В ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні Міненерго. За даними Міненерго, російські окупанти атакували об'єкти Укренерго в західному та південному регіонах.

РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по території України в ніч на 22 червня. Ціллю російського обстрілу стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Водночас силами ППО в ході протиповітряного бою було знищено 25 із 29 повітряних цілей. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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