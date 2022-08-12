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Ударом HIMARS по штабу дивізії знищений російський полковник Канат Мукатов

12 серпня 2022, 08:32

Родичі окупанта дізналися про його загибель 10 липня, але "вантаж 200" привезли додому через місяць. Ховали Каната Мукатова в Волгограді в закритій труні.

Канат Мукатов
Канат Мукатів ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

В Україні ліквідований російський полковник-окупант Канат Мукатов, заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Його загибель підтвердили в країні-агресорі. Ховали загарбника 8 серпня в закритій труні.

Російський пропагандистські ЗМІ не уточнюють подробиці загибелі 38-річного Мукатова. Але, за даними військового оглядача Романа Бочкали, окупант імовірно загинув внаслідок удару американського РСЗВ HIMARS по штабу дивізії.

Поховали Мукатова у Волгограді 8 серпня. Він був учасником бойових дій на Північному Кавказі, а також у Сирії. Брав участь у вторгненні в Україну з перших днів.

Народився і виріс в селищі Ельтон Палласовського району. У 2005 році Мукатов закінчив Новосибірське вище військове командне училище, а в 2013-му — загальновійськову академію сухопутних військ РФ, був заступником командира 20-ї мотострілецької дивізії восьмої загальновійськової армії Південного військового округу.

Родичі окупанта дізналися про його загибель 10 липня, але "вантаж 200" привезли додому через місяць. Ховали Мукатова в закритій труні.

Ховали Мукатова в закритій труні
Ховали Мукатова в закритій труні / Фото росЗМІ

Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідований десантник російської окупаційної армії Дмитро Путінцев. Уродженець Забайкальського краю знайшов свою смерть в день Повітряно-десантних військ РФ.

Також ЗСУ ліквідували контрактника російської армії-десантника Кирила Варфоломєєва з Мухоршибирського району Бурятії. Разом з окупантом могли загинути і його командири.

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