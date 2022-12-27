Вдаримо по Москві: генерал-розвідник розповів про потужне озброєння для ЗСУ

Ворожі аеродроми, кораблі і підводні човни – це законні об'єкти для ударів ЗСУ, підкреслив Микола Маломуж.

На військових аеродромах РФ гримлять вибухи / Maxar Technologies

Терористичні атаки РФ по об'єктах цивільної інфраструктури в Україні розв'язують руки для ударів у відповідь по території агресора.

Український ВПК може випускати ракети дальнього радіусу дії і перші зразки вже є. Про це екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж розповів в ефірі Апостроф TV.

"З іншого боку, це і квадрокоптери та інші системи, які дістають на 1000-1200 км. Це і ракетні системи і безпілотники, які летять на 1000 км, а деякі і на 2000 км можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тих цілях, які створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми і літаки Ту-95 і Ту-22 - стратегічні бомбардувальники, що несуть ракети дальністю 600-800 км. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі, житлових будинках і енергетичних об'єктах. Згідно з нормами міжнародного та українського права, навіть російського чи білоруського, такі дії кваліфікуються як терор і геноцид. Але росіяни свідомо йдуть на ці злочини", - пояснив він.

Співрозмовник упевнений в тому, що ворожі аеродроми, кораблі і підводні човни – це законні об'єкти для ударів ЗСУ.

"Відповідно ми маємо повне право завдавати ударів по цих об'єктах. Ми це вже показали - і в Енгельсі, і в Криму. І це тільки початок", - зазначив він.

Генерал армії вважає, що, якщо РФ буде затягувати війну і буде проводити терористичні акції проти мирного населення, Україні доведеться відповідати.

"Стратегічно і потенційно ми можемо дістати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч км. Тим більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння", - додав Маломуж.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

Читайте більше: