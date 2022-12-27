Вибухи в Енгельсі: загинули та поранені десятки росіян, пошкоджені літаки РФ - блогер

В результаті вибухів, що прогриміли на авіабазі, загинули і поранені десятки російських військових.

У РФ атакували авіабазу зі стратегічними бомбардувальниками / Mil.ru

Стали відомі нові подробиці атаки на авіабазу в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають російські бомбардувальники, що завдають ударів по мирних містах України.

В результаті вибухів, що прогриміли на авіабазі, загинули і поранені десятки російських військових, а також пошкоджені бойові літаки РФ, повідомив блогер Володимир Золкін.

За його даними, в результаті атаки на авіабазу Енгельс загинули 17 військових РФ, а ще 26 отримали поранення.

Крім того, також були пошкоджені 5 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС.

"Уточнення по аеродрому Енгельс. Пошкоджено 5 ТУ-95МС, 17 двохсотих, 26 трьохсотих, троє з них у важкому стані, диспетчерська вишка (нецензурно, - ред.)", - додав Золкін.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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