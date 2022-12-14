Військовий експерт пояснив, чи могли ЗСУ вдарити по російських авіабазах радянськими безпілотниками

Як говорить експерт, зараз інженери і конструктори ЗСУ мають можливість робити такі розробки, які у них не виходили ще рік-два тому.

Стриж, коваленко / скріншот з відео, Вікіпедія

Вельми сумнівно, що удари по авіабазах "Енгельс" і "Дягілєво" наносилися безпілотниками радянської розробки моделі "Стриж". Про це в інтерв'ю Главреду сказав блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це ні в якому разі не міг бути "Стриж". Якщо вони кажуть, що це "Стриж" і вони його збили, то де уламки? Тим більше, що у "Стрижа" специфічні уламки, які неможливо сплутати з чимось високотехнологічним. "Стриж" у форматі сучасної війни − палеоліт. Українська ППО час від часу збивала "Стрижі", як запускали російські окупанти під час повномасштабного вторгнення, щоб відвернути увагу ППО, бо вона їх сприймала саме як винищувач. І коли їх збивали, демонстрували ці уламки, то їх неможливо ні з чим сплутати. Адже коли знищують винищувач, то від нього багато чого залишається. Навіть від Байрактара багато чого залишається після того, як в нього потрапляє зенітна ракета. Де уламки? Їх немає [...]. Отже, якби був дійсно знищений український БПЛА, то на ньому були б наші герб та інші ознаки того, що це саме український об'єкт. Фактично ми розуміємо, що це - маніпуляція, якою РФ намагається виправдати неміч свого ППО. Але цим вони цю неміч лише підкреслюють", − сказав фахівець.

Як каже Коваленко, зараз інженери і конструктори ЗСУ мають можливість робити такі розробки, які в них не виходило робити ще рік-два тому.

"А хто ж знає (чи то дійсно були "Стрижи" - Главред)? Я не знаю, а Залужний і Резніков не розповідають. Можу сказати тільки одне - в Україні до 2014 року дуже мало уваги приділялося розробці нових БПЛА. Після 2014 року розробка вийшла на новий рівень. Ми побачили, наскільки вони ефективні в розвідці, допомозі артилерії тощо. Але чого нам завжди не вистачало при розробці БПЛА, так це технологій. Ми використовували тільки те, що у нас було і те, що нам давали міжнародні партнери в обмеженій кількості. Але зараз ми маємо досить широкий доступ і тому можемо робити такі технічні рішення, які не дозволялося робити ще рік-два тому. Я не виключаю, що сьогодні ми дійсно можемо розробляти, проектувати і навіть налагоджувати виробництво високоефективних БПЛА різної функціональності – розвідувальних, ударних і БПЛА-камікадзе, які можна використовувати в якості баражуючих боєприпасів. Тому я не можу ні спростувати, ні підтвердити, що це був український винахід. Тому що поки немає офіційних підтверджень - це не ми", - підсумував він.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Голова Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти німецького видання Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Інші новини: