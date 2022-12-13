Вибухи на авіабазах РФ: експерт назвав несподівану проблему для авіації окупантів

Для накопичення ракетного боєкомплекту РФ потрібно більше часу, каже Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ / Колаж pixabay.com, facebook.com

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко спрогнозував ймовірність нових ракетних обстрілів РФ території України.

"Обстріли триватимуть, це ми повинні розуміти. Зараз росіяни повністю змінюють свою систему підготовки до цих обстрілів. У них була налагоджена система логістики та відправлення, яка місяцями не змінювалася, і ці аеродроми були її частиною. Зараз все це зруйновано, і вони повинні адаптуватися до нових умов. А це вплине на терміни формування боєкомплекту для завдання масованих обстрілів по території України з ефектом прориву ППО", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що для накопичення боєкомплекту (а це мінімум 50-80 ракет для прориву хоча б 10% нашої ППО), РФ потрібен час. Скільки їм знадобиться часу на те, щоб сформувати такий боєкомплект на новій базі – це інше питання, але ці терміни збільшаться.

"Ще один момент - збільшення відстані застосування авіації. Тобто тут мова буде йти не про 700 км, а про 1000-1500. Тому, коли буде починатися підготовка до ударів по території України, ми про це будемо знати значно раніше. Росіяни для здійснення вильоту потрібно більше часу, щоб зайти в заданий сектор для пуску ракет. Відповідно, наше ППО на той час буде в повній бойовій готовності", - сказав він.

Співрозмовник пояснив, що є велика кількість факторів, які сприятимуть тому, щоб українська ППО на момент наближення ракет до нашого повітряного простору була в бойовій готовності, через що алгоритм протидії буде значно ефективнішим.

"Також є ще один цікавий фактор - ресурс цих літаків. Вони вже його давно відпрацювали, це не секрет. Так що зараз, коли їм буде необхідно здійснювати політ на 200, 300, 500 кілометрів більше, цей ресурс буде відпрацьовуватися ще швидше. І це - мінус для самих російських літаків, які потребуватимуть технічного обслуговування, а також більш масштабних ремонтних роботах", - додав Коваленко.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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