РФ націлилася на країни НАТО: в Die Welt назвали терміни початку нової війни

Кремль прагне відновити "Російську імперію" і захопити Балтію, Україну, Польщу та частину Фінляндії.

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Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

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У найближчі 7–10 років Путін не зможе напасти на НАТО

РФ хоче захопити країни Балтії, Україну, Польщу та частину Фінляндії

Ризики ескалації є у Нарві (Естонія) та Сувалкському коридорі

Росія готується до затяжної війни з НАТО. Проте Путін не зможе собі дозволити збройний напад на країни Альянсу у найближчі 7–10 років. Про це пише німецьке видання Die Welt.

"Режим хоче повернення Російської імперії. Сюди також входять країни Балтії, Україна та Польща. Путін також націлюється на частину Фінляндії", - заявив колишній керівник служби безпеки Литви Даріус Яунішкіс. відео дня

Згідно зі звітом, Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО. Кремль застосовує всі доступні інструменти спецслужб, щоб дестабілізувати Захід та підірвати підтримку України.

"Путін використовує для цього весь інструментарій своїх спецслужб, включно з диверсіями проти критичної інфраструктури та військових об’єктів, впливом на громадську думку та вербуванням агентів через Telegram", - розповів Яунішкіс.

Також фіксуються інформаційні атаки для зриву міжнародних військових ініціатив. Наприклад, російські пропагандисти поширюють фейкові звинувачення проти німецьких військових у Литві про те, що вони "ґвалтують жінок і хочуть окупувати Литву". У такий спосіб РФ хоче перешкодити створенню бригади Бундесверу.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Потенційні зони конфронтації

На думку експерта із російських питань Герхарда Манготта, Балтійське море може стати ще одним регіоном конфронтації.

"Російські військові літаки часто вимикають транспондери, що змушує винищувачі НАТО підійматися на перехоплення. Це може призвести до помилкових інцидентів, які, хоч і не спричинять війну, можуть викликати вибіркові конфронтації", - заявив Манготт.

Крім цього, Росія хоче захопити Нарву в Естонії, де 95% населення – етнічні росіяни, та Сувалкський коридор, який дзволить росіянам з'єднати війська у Калінінграді з Білоруссю.

"Я не очікую збройного нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих семи-десяти років. Її військовий потенціал зараз ослаблений", - припустив Манготт.

Автор книги "Напад Путіна на Німеччину" Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен наголосив, що РФ стала небезпечнішою за Радянський Союз у пізній період. Він підкреслив, що країни Європи мають активізувати боротьбу з російською дезінформацією. Ефективні приклади демонструють:

Франція , де створено агентство Viginum для протидії кіберзагрозам.

, де створено агентство Viginum для протидії кіберзагрозам. Швеція, яка у 2022 році запустила "Агентство психологічного захисту".

НАТО і війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії немає шансів у війні з НАТО. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко впевнений, що у конвенційній війні російським окупантам нічого протиставити Альянсу.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс не вводить війська в Україну через ядерну зброю Росії. Він підкреслив, що війна з Росією відрізняється від війни в Афганістані, де таких загроз не було.

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має сама вирішувати, коли починати переговори з Росією, але робити це з позиції сили. Для цього Альянс повинен продовжувати надавати військову допомогу.

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Що відомо про видання Die Welt? Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

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