Удар ЗСУ по військах Росії на Зміїному: на картах Maxar показали три загоряння на острові

Праворуч на фото - позиції військ РФ після удару армії України / Maxar Technologies

Компанія космічних технологій Maxar продемонструвала нові супутникові знімки з острова Зміїний в Чорному морі. Перші знімки зробили до атаки ЗСУ, а другі – після. Удар українських військ по загарбниках припав на 20 червня.

Журналіст Майк Екель опублікував нові супутникові знімки з острова Зміїний, де українські війська завдали удару по ворожих підрозділах РФ.

Перші фото були зроблені 17 червня, другі – 21 червня.

Удар по позиціях російських загарбників було завдано 20 червня.

ЗСУ вдарили по окупантах РФ на Зміїному / Maxar Technologies

ЗСУ вдарили по окупантах РФ на Зміїному / Maxar Technologies

ЗСУ вдарили по окупантам РФ на Зміїному / Maxar Technologies

читайте такожЗСУ завдали удару по "вишках Бойка": карта NASA зафіксувала пожежу на об'єкті атакиНа показаному фотознімку можна побачити три загоряння, два в південній частині острова, а також ще одне в центрі. Також на знімках продемонстровані деякі пошкодження вежі на південному краю острова і рослинності, яка згоріла.

Удар армії України по позиціях РФ на острові Зміїний

На острові Зміїний 20 червня пролунали десятки вибухів і спалахнула пожежа. Очевидці заявили, що бачили прольоти ракет у бік острова.

Наступного дня, 21 червня в оперативному командуванні Південь розповіли, що бійці ЗСУ в Одеській області вдарили по позиціях російських окупаційних військ на острові Зміїний. Загарбники зазнали великих втрат.

Пізніше фахівці групи OSINT88 показали супутниковий знімок після удару ЗСУ по острову Зміїний. На кадрі, наданому компанією Planet Labs, помітно три вигорілих ділянки.

В Оперативному командуванні Південь розповіли, що під час атаки ЗСУ на війська РФ було встановлено попадання в ЗРК Панцир С1, радіолокаційну станцію та декілька одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

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