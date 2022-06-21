В окупантів великі втрати: ЗСУ завдали удару по позиціях РФ на Зміїному

По позиціях РФ на Зміїному ЗСУ завдали удару / Фото УНІАН

Бійці Збройних сил України в Одеській області завдали удару по ворожих позиціях на захопленому російськими окупантами острові Зміїний.

Як йдеться в повідомленні оперативного командування Південь, окупанти зазнали великих втрат.

"Завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження, в ході якого те, що рашисти гордо називали "острівним гарнізоном", налічує значні втрати. Військова операція триває і вимагає інформаційної тиші для її завершення", - сказано в повідомленні.

Звернемо увагу, що за даними командування, склад корабельного угруповання ворога за ніч не змінився, тому загрози залишаються колишніми.

читайте такожОкупанти кинули своїх моряків помирати в морі: деталі потужного удару ЗСУ по Зміїному

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

Читайте ще: