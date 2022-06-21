В окупантів великі втрати: ЗСУ завдали удару по позиціях РФ на Зміїному

Завдано зосередженого удару ЗСУ із застосуванням різних сил і способів ураження.
Бійці Збройних сил України в Одеській області завдали удару по ворожих позиціях на захопленому російськими окупантами острові Зміїний.
Як йдеться в повідомленні оперативного командування Південь, окупанти зазнали великих втрат.
"Завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження, в ході якого те, що рашисти гордо називали "острівним гарнізоном", налічує значні втрати. Військова операція триває і вимагає інформаційної тиші для її завершення", - сказано в повідомленні.
Звернемо увагу, що за даними командування, склад корабельного угруповання ворога за ніч не змінився, тому загрози залишаються колишніми.
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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.
Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.
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