Удар ЗСУ по острову Зміїний: розбито ЗРК Панцир С1 та радіолокаційну станцію

Як виглядає Острів Зміїний після удару ЗСУ / Фото УНІАН

Захисники України завдали удару по ворожих підрозділах на острові Зміїний у Чорному морі. Зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс Панцир С1, радіолокаційну станцію і кілька одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

По позиціях ВСУ за 21 червня в Миколаївській області нанесено два авіаційні удари вертольотами, втрат немає. Також винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків. Завдяки злагодженій роботі штурмовик і винищувач ухилилися від удару.

Ворожі спроби розвідати позиції українських військових в Миколаївській області були перервані точною роботою зенітно-ракетного підрозділу.

Підтверджени втрати окупантів за день склали 49 солдатів і офіцерів армії РФ, дві самохідни гаубиці Мста-С, тягач, станція радіоелектронної боротьби, склад з боєприпасами, а також п'ять одиниць бронетехніки.

Зазначається також, що корабельне угруповання ворожих сил в кількості 5 ракетних кораблів, 3 ВДК і одного підводного човна, несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас штормова погода не сприяє висадці десанту.

У той же час хвилювання моря підвищує небезпеку детонації морських мін.

"Одна з таких небезпечних "мандрівниць" була виявлена в Одеській області. Міна безконтрольно здетонувала в безпосередній близькості від однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі. На щастя, на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав. Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблево. Силами оборони вона знищена шляхом контрольованого підриву в декількох метрах від берега, руйнувань і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Удар ЗСУ по острову Зміїний

20 червня на острові Зміїний, який зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, відбулися десятки вибухів і спалахнула пожежа.

21 червня в оперативному командуванні Південь повідомили, що бійці Збройних сил України в Одеській області завдали удару по ворожих позиціях на захопленому російськими окупантами острові Зміїний. Окупанти зазнали великих втрат.

Фахівці групи OSINT88 оприлюднили супутниковий знімок зміїного після удару ЗСУ по острову. На кадрі від компанії Planet Labs, зробленому вранці у вівторок, 21 червня, видно три вигорілих ділянки.

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