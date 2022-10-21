Удари ЗСУ на півдні: склади з БК і спостережний пункт РФ "перемололи" у вогняну труху

ЗСУ вдарили по окупантам на півдні / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило/УНІАН

За минулу добу на південному напрямку ЗСУ відбили 3 авіанальоти ворожої авіації, знищили 28 російських окупантів, контрольно-спостережний пункт і два склади боєприпасів.

"Противник дотримується тактики активної оборони і контрбатарейного протистояння вздовж лінії фронту. Але ворог водночас завдає вогняного ураження наших позицій, тилових районів та громад вздовж лінії фронту", - повідомили в оперативному командуванні Південь.

У Бериславському районі ворог тричі атакував позиції ЗСУ своєю армійською та штурмовою авіацією. Всі атаки були відбиті.

Удари ЗСУ на південному напрямку

"В цілому протягом бойового дня Силами оборони була застосована авіація 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно – артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань", - підкреслили в ОК.

За інформацією українських військових, зафіксовані втрати ворога склали 28 рашистів, 2 самохідні артсистеми типу "Мста-С", міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджені 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Інші результати дорозвідуються.

Наступ ЗСУ на півдні

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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