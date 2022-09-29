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"Чекати на чергову Бучу не будемо": Арестович відреагував на загрозу вторгнення з Білорусі

29 вересня 2022, 23:59

Радник ОП натякнув, що ЗСУ вживатимуть заходів ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон.

Олександр Лукашенко, Олексій Арестович
Арестович висловився про можливе вторгнення з боку Білорусі/ Фото УНІАН, Reuters

У тому випадку, якщо російські війська знову спробують вторгнутися в Україну з боку Білорусі, то дозволу в цього в невизнаного Олександра Лукашенка вони не питатимуть, повідомив радник ОП Олексій Арестович в розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

Радник ОП натякнув, що ЗСУ діятимуть ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон.

"Він (Лукашенко – ред.) нікуди не дінеться. Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без питань. Питання - чи підуть вони, знаючи, що на них чекає тут. Друге - що буде із ними, коли вони спробують перейти кордон. А за моїми відчуттями, на цей раз ми сентиментальничати не будемо. Я маю на увазі – не коли вони перетнуть кордон, а до того, як вони перетнуть кордон. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде", – підкреслив Арестович.

Загроза для України з боку Білорусі

Нагадаємо, на початку вересня у Білорусі був помічений ешелон військової техніки, який рухався до українського кордону. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, наша розвідка говорить, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини і артилерію, системи ППО.

Нещодавно стало відомо, що до Мінська прибули близько 130 "вагнерівців" (працюючих під прикриттям ПВК "Ліга") і негайно приступили до тренувань з білоруським охоронним підприємством "Грандсервіс". За даними полковника ЗСУ та блогера Анатолія Штефана, ризик застосування ворожих ДРГ на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині серйозно зріс.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Путін може змусити Лукашенка безпосередньо підключити свою армію до війни проти України. Однак майже сім місяців бойових дій показують, що білоруси воювати не прагнуть. У Мінську ситуацію розуміють.

Читайте також:

війна в Україні військова агресія РФ Олексій Арестович новини Білорусі
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