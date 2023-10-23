Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

Пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій .
"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомляє компанія у своєму Telegram.
У компанії додали, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.
В ОПУ відреагували на обстріл
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл і заявив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору, проте Україна зміцнює ППО і ПРО.
"Вони сподіваються, що зможуть зламати нас з повітря. Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО. Краща відповідь на дії росіян - вивчення їхніх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також...", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.
Ракетна атака РФ по Україні
Нагадаємо, що окупанти РФ завдали удару по Харкову. Окупаційні війська країни-агресора Росіїйської Федерації вдарили по місту Харкову - згідно з попередньою інформацією, приліт в Індустріальному районі.
Окупанти б'ють ракетами, бомбами та дронами по території України. Спостерігається активізація тактичної авіації РФ, застосування ракетних комплексів наземного базування та пуски ракет разом із КАБами.
Експерт попередив українців, що будуть масові й частіші удари з боку РФ. Окупанти накопичують ракети для нових сильніших ударів. При цьому в РФ можуть використати нове виправдання для таких атак і "скинути провину" на ATACMS.
Більше цікавих новин:
- Восени цілями росіян можуть стати ТЕЦ та ТЕС
- Окупанти масово атакували ТЕЦ України: багато областей залишилися без світла
- Країна може залишитися без світла: Росія завдала ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ