Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

Внаслідок потужної атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства, повідомили в компанії.

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Росія обстріляла ТЕС / колаж: Главред, фото: ДТЕК, ua.depositphotos.com

Пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій .

"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомляє компанія у своєму Telegram.

У компанії додали, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

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РФ атакувала ТЕС ДТЕК / скріншот: t.me/dtek_ua

В ОПУ відреагували на обстріл

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл і заявив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору, проте Україна зміцнює ППО і ПРО.

"Вони сподіваються, що зможуть зламати нас з повітря. Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО. Краща відповідь на дії росіян - вивчення їхніх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також...", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Єрмак відреагував на обстріл ТЕС / скірншот: t.me/ermaka2022

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що окупанти РФ завдали удару по Харкову. Окупаційні війська країни-агресора Росіїйської Федерації вдарили по місту Харкову - згідно з попередньою інформацією, приліт в Індустріальному районі.

Окупанти б'ють ракетами, бомбами та дронами по території України. Спостерігається активізація тактичної авіації РФ, застосування ракетних комплексів наземного базування та пуски ракет разом із КАБами.

Експерт попередив українців, що будуть масові й частіші удари з боку РФ. Окупанти накопичують ракети для нових сильніших ударів. При цьому в РФ можуть використати нове виправдання для таких атак і "скинути провину" на ATACMS.

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