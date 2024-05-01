Удар Росії по Одесі: зʼявилися фото "замку Ківалова" після прильоту

Будівля екснардепа часів Януковича майже вщент знищена вогнем.

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Ківалов тривалий час підтримував тісні контакти з Москвою / Колаж Главреда. Фото: Думська, Одеська прокуратура, УНІАН

Вогонь майже вщент знищив будівлю Палацу студентів Одеської юридичної академії, яку ще називають "замком Гаррі Поттера" або "замком Ківалова", про що свідчать перші кадри, зроблені зсередини приміщень.

Рятувальники повідомляли, що пожежа зачепила значну площу будівлі. На фото видно, що "замок" майже повністю згорів.

Зокрема, пожежею знищено сходовий майданчик, кухню, верхні поверхи разом з дахом будівлі - замість нього стирчить скелет з металевих конструкцій. Однак деякі кімнати все ж цілі.

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Удар Росії по Одесі 29 квітня - головне

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Одесу ракетами. Удар припав на набережну і "замок Ківалова" поряд. Країна-агресорка застосувала проти цивільних касетні боєприпаси.

Також серед постраждалих був екснардеп часів Януковича Сергій Ківалов. Одеські пабліки писали про нібито загибель його друга, проректора "Одеської академії" Бориса Васильєва. У заклад було влучання російської ракети.

Військовий аналітик Олександр Коваленко пізніше зауважив, що російське командування прекрасно знало, що в цій локації немає військових об'єктів, "а навіть якби й були, то по них логічніше бити осколково-фугасними БЧ проникаючого, бетонобійного типу. Але ні. Вибрані були саме касети, причому з посиленим вражаючим ефектом".

Хто такий Сергій Ківалов? Сергій Ківалов шість разів обирався народним депутатом України, очолював "Українську морську партію". У 2020 році балотувався на посаду міського голови Одеси та у передвиборчій кампанії обіцяв захищати російськомовне населення. У 2004 році під час виборів президента очолював Центральну виборчу комісію. Співавтор закону "Про засади державної мовної політики", неофіційно відомий як "Закон Ківалова-Колесніченка". У парламенті був членом фракції "Опозиційного блоку". Президент національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, пише Суспільне.

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